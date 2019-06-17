İlimizin başarılı futbolcularından ve geride bıraktığımız sezon Kemer 2003 takımını ipten alan isimlerden Emre Okur evleniyor. Hayatını Ceren Hanım ile birleştirecek olan Emre Okur’un düğünü 30 Haziran’da Gölcük’te bulunan Keyf-i Ala Restoran’da gerçekleşecek ve düğün saat 20.00’de başlayacak.Güllü-Müslüm Yurdagül çiftinin dünyalar güzeli kızları Ceren ile Fliz-Ziya okur çiftinin yakışıklı oğlu ve “Gladyayör” lakaplı İzmitli futbolcu Emre, spor camiasının hayli ilgi göstereceği düşünülencemiyetlerine tüm eş, dost ve akrabalarını davet ediyor.