İlimizin başarılı futbolcularından ve geride bıraktığımız sezon Kemer 2003 takımını ipten alan isimlerden Emre Okur evleniyor. Hayatını Ceren Hanım ile birleştirecek olan Emre Okur’un düğünü 30 Haziran’da Gölcük’te bulunan Keyf-i Ala Restoran’da gerçekleşecek ve düğün saat 20.00’de başlayacak.Güllü-Müslüm Yurdagül çiftinin dünyalar güzeli kızları Ceren ile Fliz-Ziya okur çiftinin yakışıklı oğlu ve “Gladyayör” lakaplı İzmitli futbolcu Emre, spor camiasının hayli ilgi göstereceği düşünülencemiyetlerine tüm eş, dost ve akrabalarını davet ediyor.
Bugün 15:10 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:12 TSİ
Emre Okur evleniyor!
İlimizin başarılı futbolcularından ve geride bıraktığımız sezon Kemer 2003 takımını ipten alan isimlerden Emre Okur evleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz