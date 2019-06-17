İlimizin genç ve gelecek vaat eden hakemlerinden Özgür Yeşilyurt hayatını Şeyma Hanım ile birleştirdi. Gebze’de bulunan Tarçın Kafe’deki nikaha Hakemler Derneği Başkanı Av. Özhan Kurt ve ilimiz hakemleri ilgi gösterdi. Şeyma-Özgür çiftinin düğünü 22 Haziran’da Kırıkkale’de bulunan Kırıkkale Düğün Salonu’nda gerçekleşecek ve düğün saat 19.00’da başlayacak. Genç çifti kutluyor, bir ömür sağlık, huzur, bereket ve aile saadeti diliyoruz.
Bugün 15:11 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:12 TSİ
Genç hakem Özgür Yeşilyurt evlendi
İlimizin genç ve gelecek vaat eden hakemlerinden Özgür Yeşilyurt hayatını Şeyma Hanım ile birleştirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz