Genç hakem Özgür Yeşilyurt evlendi

İlimizin genç ve gelecek vaat eden hakemlerinden Özgür Yeşilyurt hayatını Şeyma Hanım ile birleştirdi. Gebze’de bulunan Tarçın Kafe’deki nikaha Hakemler Derneği Başkanı Av. Özhan Kurt ve ilimiz hakemleri ilgi gösterdi. Şeyma-Özgür çiftinin düğünü 22 Haziran’da Kırıkkale’de bulunan Kırıkkale Düğün Salonu’nda gerçekleşecek ve düğün saat 19.00’da başlayacak. Genç çifti kutluyor, bir ömür sağlık, huzur, bereket ve aile saadeti diliyoruz.