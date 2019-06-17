Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı takımın UEFA Kupası şampiyonluğunun 20. yılı dolayısıyla 1999-2000 sezonunda giyilen formalardan esinlenilerek hazırlanan tasarımda, geçmişten ilham alıp yeni başarılara koşmak isteyen takım temsil edildi. Formanın içine "İlklerin ve enlerin takımı" yazısı işlendi. Formada terleme hissini en aza indiren "vapor knit" teknolojisi kullanıldı. Forma kiti, oyuncu hareket ettiğinde ona kolaylık sağlayacak teknolojiye sahip kırmızı şort ve çoraplarla tamamlandı. Yetişkin formaları 249,90, çocuk formaları ise 189,90 liradan satışa çıkarıldı.
Bugün 15:16 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:17 TSİ
Galatasaray'ın iç saha forması satışa sunuldu
Galatasaray Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda iç sahada giyeceği klasik parçalı forma satışa sunuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz