Körfez’de hurda araçlar çekiliyor

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent içindeki ulaşımını rahatlatacak, vatandaşların sorunlarına çare olacak hizmetlerine devam ediyor. Ulaşımı engelleyen faktörlere anında müdahale eden Zabıta ekipleri, kullanımdan düşmüş, başıboş hurda araçları da çekerek oluşabilecek aksamaları önlüyor.
GÜVENLİK İÇİN ÖNEMLİ
Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen ve gerekli yasal işlemleri yapılan araçlar, çekici yardımıyla sokak aralarından kaldırılıyor. Araçların güvenlik açısından da tehdit oluşturduğunu belirten yetkililer, “Çünkü bu araçlar hem paslanması, hem de cam artıkları ile elektrik kabloları açısından insan sağlığını zarar verebilir” denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz