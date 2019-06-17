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Ford’tan ‘’0’’ faiz kampanyası…

FORD ESOTO haziran ayında, en uygun vade seçenekleri ile ‘’0’’ faiz veya özel faiz avantajları ile rekabetçi satın alma fiyatlarını aynı anda sunuyor.
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Yeni Ford Focus’lar hurda teşviği ve babalar günü kampanyası ile 119.900 tl dan başlayan fiyatlarla Esoto da sizleri bekliyor. Kampanya dahilinde 50.000 TL kredi için 12 ay vadede "0" faiz, farklı vade seçenekleri için ise özel faiz oranlarından faydalana biliyorsunuz.

KUGA İLE ENGELLERİ AŞMAYA HAZIR OLUN!

Babalar Gününde tüm gözler konforunuz için üretilmiş rahatınız için tasarlanmış olan FORD KUGA’da olacak.164.200 TL den başlayan otomatik vitesli FORD KUGA’lar direksiyonu tutup kontrolü elinize almanız için Esoto ’da sizleri bekliyor.

TİCARETİN KALBİ FORD TİCARİ ARAÇLAR DA ATIYOR!

Ford ESOTO’nun rekabetçi fiyatları Ticari grup araçlarda da devam ediyor.

Tourneo Courier

Hem iş hem de sosyal hayatınızda hep yanınızda olan Tourneo Courier’lerde Ötv bizden kampanyası ile 69.900 tl den başlayan fiyatların yanı sıra 50.000 TL kredi için 12 Ay vade de ‘’0’’faiz, farklı vade seçenekleri için ise özel faiz oranlarından faydalanabiliyorsunuz.

Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir FORD almak isteyenler için FORD ES Oto’da "takas" imkânı da bulunuyor.

Ford fırsatlarından yararlanmak için 0262 335 43 15 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

Bugün 15:31 TSİ - Ekonomi

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