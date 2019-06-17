Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora’da  mezuniyet heyacanı

Karamürsel’de bulunan Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Anadolu Sağlık ve Meslek Lisesi’nde eğitim gören 90 öğrenci, eğitim hayatlarını başarı ile bitirerek, mezun olma hakkı kazandı. Kendileri için hazırlanan törende gönüllerince eğlenen ve kep atan gençler, yeni bir hayata başlamanın da heyecanını yaşadı. Mezuniyet töreni nedeniyle düşüncelerini dile getiren Karamürsel Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Anadolu Sağlık ve Meslek Lisesi Müdürü Zeki Bayram, “Okulumuzdan mezun olan 90 öğrencimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum. Umarım, vatandaşlarımıza sağlık alanında önemli hizmlerde bulunurlar” dedi.

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Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Şube Müdürü Mehmet Durna, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldığı törende, okul birincisi olan Ceyda Hayta, okul ikincisi Dilara Yılmaz ve Zeynep Küçükarslan’a belgeleri takdim edildi. Belge takdiminin ardından, okul kütüğüne yaşlarını çakan öğrenciler, kep atarak, “İşte tüm dersleri geçtik, okulu bitirdik” anlamında kepleri havaya attı. Mezuniyet töreni, fotoğraf çekimleri ile sona erdi.