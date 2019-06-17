Goncagüller’de ilk karne heyecanı

Gölcük Değirmendere’de bulunan Atatürk Mahallesi’nde eğitim veren Goncagüller Anaokulu’nda öğrenim gören minikler, ilk kez karne almanın heyecanını yaşadı. Yıldızlar Sınıfı Öğretmeni Gül Uğurlu Akdeniz, öğrencilerine yıl sonu karnelerini verirken veliler de bu anları büyük bir mutluluk izledi. Goncagüller Anaokulu’nun Müdiresi Melek Çolak da tüm sınıflardaki karne törenlerine eşlik ederek minik öğrencilerin ve velilerinin sevincine ortak oldu. Öğrenci velileri, çocuklarının aldığı eğitimden son derece memnun olduklarını ifade ederek başta okul yönetimi olmak üzere tüm öğretmenlere ve çalışanlara başarılı geçen eğitim yılı nedeniyle teşekkür ilettiler.