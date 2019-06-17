AKP Kocaeli il yönetiminin tam listesi belli oldu! İşte 50 isim...

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, listede yer alan isimleri tek tek arayarak il binasına davet etti.
İşte yeni il yönetiminde yer alan 50 isim
- Mehmet Ellibeş
- Abdulkadir Yılmaz
- Ahmet Sönmez
- Ali Haydar Muradoğlu
- Alper Doğan
- Ayşen Yılmaz
- Berna Yenice Esen
- Büşra Özbay
- Emine Kurt
- Ersin Küçükateş
- Ertekin Akbudak
- Fatma Nilgün Erciyes
- Fazıl Korkmaz
- Ferit Yağız
- Fevzi Mahmut Çelik
- Halil Güngör Dokuzlar
- Halit Çokan
- Haluk Ercan
- Hicran Bozkurt
- İbrahim Gürsel
- İbrahim Elgin
- İlhan Yıldırım
- İshak Yıldırım
- Mehmet Fatih İşlek
- Memet Zeki Canşi
- Muharrem Top
- Muharrem Küçük
- Murat Arslan
- Mustafa Usta
- Mustafa Tırpan
- Mustafa Yıldıztekin
- Mustafa Çimen
- Mustafa Karakoç
- Neslihan Erattır
- Nuray Erdem
- Ömer Efe
- Recep Çalık
- Recep Demir
- Recep Kaya
- Seda Kardaşlar Çelik
- Selim Çoban
- Semet Taşdelen
- Serdar Bayram
- Serkan Ateş
- Şahin Talus
- Şengül Karagöz
- Şükran Özdemir
- Tuba Erdemir
- Veli Haldız
- Yusuf Sami Çınar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz