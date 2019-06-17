Aygün: Derince’ye önemli projeler kazandıracağız

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, tebrik ziyaretinde bulunan konukları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Aygün bu kez Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik ve yönetimi, Bülent Türker Anaokulu Müdürü Emel Fırtın ile minik öğrencileri ağırladı. Ziyaret programlarında Derince’de önemli projelere imza atacaklarını belirten Başkan Aygün, 41 önemli çalışmanın ilçe halkının hizmetine sunulacağını söyledi.

“ÖNEMLİ YATIRIMLAR KAZANDIRACAĞIZ”

Derince’ye önemli yatırımların kazandırılacağına vurgu yapan Başkan Aygün, “Millet Bahçesi'nden Gençlik ve Sporcu Eğitim Kampına, Tahtalı Göleti Doğa Park'tan Millet Kıraathanesi'ne kadar 41 proje ile Derincemize önemli yatırımlar kazandıracağız. Bu projeleri planlarken halkımızla istişarelerimizi sürdürüyoruz. Her gün farklı noktalarda vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bir yandan da siz değerli konuklarımızı da ağırlayarak bu çalışmalarımızla ilgili fikir alış-verişinde bulunuyoruz. Sizlerle birlik ve beraberlik içerisinde Derincemize hizmet etmek için faaliyetlerimize devam ediyoruz” dedi.