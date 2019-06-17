Nadide Ana Sınıflarında mezuniyet heyecanı

Özel Nadide Eğitim Kurumları’nın Anasınıfı Mezuniyet Programı, okul bahçesinde düzenlenen coşkulu programla gerçekleştirildi. Mezuniyet törenine, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. İsimleri anons edilerek sahneye gelen öğrenciler, öğretmenlerinin ellerinden diplomalarını aldı. Ardından ellerindeki balonları havaya bırakan minikler, çeşitli dileklerde bulundu.

“BAŞARILI BİR HAYAT DİLİYORUZ”

Şenlik alanında doyasıya eğlenen öğrenciler daha sonra aileleri ile birlikte sergi alanını gezerek ikramlıklardan tattı. Kurum yönetimi tarafından mezuniyet ile ilgili gerçekleştirilen açıklamada, "Minik yavrularımızın ilkokul eğitim hayatlarında da muvaffakiyetler diliyoruz. Nice güzel mezuniyetlerle başarı dolu bir eğitim hayatı temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.