DSP eski İzmit İlçe eski başkanı ve son yerel seçimlerde İzmit Belediyesi Başkan Adayı olarak yarışan Hülya Yıldırım'ı dostları ve arkadaşları doğum gününde yalnız bırakmadı. Özel bir mekanda Hülya Hanım için doğum günü partisi düzenlendi. Hülya Hanım, kendisi için hazırlanan pastanın üzerinde ki mumları söndürürken; yanında yer alanlar ' İyi ki doğdun Hülya' diye alkışlarla tezahüratta bulundu. Mutlu olduğunu dile getiren Hülya Hanım, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.
Bugün 15:52 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 15:53 TSİ
Yıldırım’a doğum günü sürprizi
31 Mart Yerel Seçimleri’nde, DSP İzmit Belediye Başkan adayı olarak yarışan Hülya Yıldırım, doğum gününde sevenleri tarafından yalnız bırakılmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz