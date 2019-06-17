Mezuniyet etkinlikleri gerçekleştiren eğitim kurumlarından biri de Körfez İmam Hatip Ortaokulu oldu. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, diploma töreninin yanı sıra konserler ve çeşitli etkinlikler ile renklendi. Mezuniyet töreni nedeniyle düşüncelerini dile getiren Körfez İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ercan Mengünoğul, tüm öğrencilerine gelecek hayatlarında başarı dileklerini iletti. Velilerin de yakından takip ettiği mezuniyet programı, kep töreni ve fotoğraf çekimleri ile son buldu.
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Körfez İmam Hatip’te mezuniyet heyecanı
Mezuniyet etkinlikleri gerçekleştiren eğitim kurumlarından biri de Körfez İmam Hatip Ortaokulu oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz