Körfez İmam Hatip’te mezuniyet heyecanı

Mezuniyet etkinlikleri gerçekleştiren eğitim kurumlarından biri de Körfez İmam Hatip Ortaokulu oldu. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, diploma töreninin yanı sıra konserler ve çeşitli etkinlikler ile renklendi. Mezuniyet töreni nedeniyle düşüncelerini dile getiren Körfez İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ercan Mengünoğul, tüm öğrencilerine gelecek hayatlarında başarı dileklerini iletti. Velilerin de yakından takip ettiği mezuniyet programı, kep töreni ve fotoğraf çekimleri ile son buldu.