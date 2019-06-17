El Ele Derneği’nin kermesi görüşüldü

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Hacıhasan Mahallesi’nde bulunan Kocaeli El Ele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni de ziyaret etti. Ziyarette derneğin yakında gerçekleştireceği kermes ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi yetkilileri, “Oldukça yararlı geçen ziyarette kermese hazırlanan gönüllülerle dernek çalışmalarını iyileştirmek adına neler yapılabileceğimizi konuştuk. Kermese zihinsel engelli çocuklar da el emekleri ile katkı verecekler” ifadelerini kullandı.

