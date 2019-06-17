İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Hacıhasan Mahallesi’nde bulunan Kocaeli El Ele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni de ziyaret etti. Ziyarette derneğin yakında gerçekleştireceği kermes ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi yetkilileri, “Oldukça yararlı geçen ziyarette kermese hazırlanan gönüllülerle dernek çalışmalarını iyileştirmek adına neler yapılabileceğimizi konuştuk. Kermese zihinsel engelli çocuklar da el emekleri ile katkı verecekler” ifadelerini kullandı.
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El Ele Derneği’nin kermesi görüşüldü
İzmit Belediyesi yetkilieri, sivil toplum örgütleri ile işbirliği çalışmaları kapsamında, STK’ları ziyaret etmeye devam ediyor. Belediye çalışanları son olarak, El Ele Derneği’ni ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz