‘Komşu Köyün Delisi’ beğenildi

Körfez İGSAŞ Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan, 'Komşu Köyün Delisi' isimli tiyatro eseri, Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Seyirci ile buluşan tiyatro oyununa, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ve eşi Şengül Can, Körfez Belediyesi yetkilileri, milli eğitim müdürlüğü yetkilileri, Türk Eğitim Sen Kocaeli Başkanı Yusuf Şanlı, okul müdürleri, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, iş adamları, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Önemli mesajların verildiği tiyatro oyununda, izleyiciler keyifli anlar yaşadı.