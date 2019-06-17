Körfez İGSAŞ Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan, 'Komşu Köyün Delisi' isimli tiyatro eseri, Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Seyirci ile buluşan tiyatro oyununa, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ve eşi Şengül Can, Körfez Belediyesi yetkilileri, milli eğitim müdürlüğü yetkilileri, Türk Eğitim Sen Kocaeli Başkanı Yusuf Şanlı, okul müdürleri, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, iş adamları, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Önemli mesajların verildiği tiyatro oyununda, izleyiciler keyifli anlar yaşadı.
Bugün 15:54 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 15:55 TSİ
‘Komşu Köyün Delisi’ beğenildi
Körfez İGSAŞ Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan, 'Komşu Köyün Delisi' isimli tiyatro eseri, Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde sahnelendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz