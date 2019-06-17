Naci Gedik oğlunu nişanladı

Gölcük’te şoförlük yapan ve çevresi tarafından oldukça sevilen Naci Gedik, Erzurum’da Fen Bilgisi öğretmenliği görevine devam eden oğlunu, aynı okulda Din Kültürü Öğretmeni olarak yapan görev yapan Hacer Köse ile nişanlandırdı. Talat ve Müzeyyen Köse’nin kızları Hacer ve Ozan’ın nişan törenlerinde mutlulukları gözlerinden okunuyordu.
İKİ BABADAN MUTLULUK MESAJI
Gümüşhane Halk Eğitim Merkezi Müdürü olan Talat Köse, iki gence mutluluklar dileyerek, Gölcük’ten evlerine gelen misafirlere de hoşgeldiniz dileklerini iletti. Ozan’ın babası Naci Gedik de, kendilerini son derece samimi şekilde karşılayan Köse ailesine teşekkür ederek, iade-i ziyarete beklediklerini aktardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz