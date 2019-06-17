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Artvin Yusufeliler şölene hazırlanıyor

Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekler Federasyonu(KARBAFED) bünyesindeki dernekler arasında yer alan, ‘Artvin Yusufeliler Derneği’ 23 Haziran’da gerçekleştireceği şölenin hazırlıklarına devam ediyor.
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KARBADEF bünyesindeki dernekler arasında yer alan Artvin Yusufeliler Derneği, 23 Haziran’da gerçekleştireceği, ‘Birlik ve Kardeşlik’ şöleninin hazırlıklarına devam ediyor. Derince Çınarlı 2.Etap Mesire alanında sabah 08.00’da başlayacak şenlikte, Sedat Kılıç ile yöresel türküler ve halk oyunları gösterileri gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Şölen hakkında bilgilendirmede bulunmak amacıyla bir araya gelen dernek başkanı Ali Tokgöz, yönetim kurulu üyeleri; Osman Yalnız, Osman Eski, Ferhat Turhal, Fatih Yıldırım,V ehbi Bakır, Yüksel Yazıcı, Ömer Yıldırım ve Fatma Taştan şölenin hangi amaçla yapıldığı hakkında açıklamalarda bulundu.

"AMACIMIZ BERABERLİK"

Dernek üyeleri ve yönetim kurulu adına değerlendirmelerde bulunan Artvin Yusufeliler Derneği Başkanı Ali Tokgöz, “Birlik ve beraberliğimizin sağlanması, kültürel dayanışmamızın en üst düzeyde yaşanabilmesi için bu tür organizasyonlara ağırlık veriyoruz. Hemşehrilerimizi ve şölenimize katılmak isteyen tüm Kocaeli ‘de yaşayan Artvinliler ve Yusufelilerin ile bir araya gelmesi bizlere onur verecektir. Tüm vatandaşlarımızı, 23 Haziran Pazar günü Çınarlıdere 2. Etap Mesire Alanı’na bekliyoruz” dedi.

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