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Gebze’de keyifli münazara finali

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Liseler Arası Münazara Yarışması’nda, finale kalan iki okul kıyasıya yarıştı, Özel Gebze Hisar Anadolu Lisesi ikinci olurken, Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi  şampiyonluk elde etti.
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Özel Gebze Hisar Anadolu Lisesi öğrencileri Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Ortaöğretim Kurumları arasında düzenlediği, 'Liseler Arası Münazara Yarışması’na katıldı. On altı okul arasında düzenlenen münazarada Hisar Anadolu Lisesi ile Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi  finale kaldı. Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen yarışmada Özel Gebze Hisar Anadolu Lisesi öğrencileri, “Yapay Zeka İnsanlığın Geleceği İçin Yararlıdır” tezini savundu. Kıyasıya geçen yarışmada Özel Gebze Hisar Anadolu Lisesi ikincilik elde ederken, Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi de şampiyon oldu.

MÜDÜRDEN TEBRİK

Yarışmaya katılan okullara katılım belgeleri verildikten sonra kupa takdimini, jüride de  yer alan Gebze Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Benan Durukan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Atlı  yaptı.  Yarışmaya okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Simay Gözde Köse koordinatörlüğünde hazırlanan öğrenciler final sonrası okullarında coşkuyla karşılandı. Okul Müdürü Musa Karaca,, yoğun çalışmaları ve finale kalmalarından dolayı öğrencileri tebrik edip öğrenci ve öğretmenlerine başarılarının devamını diledi.

Bugün 15:58 TSİ - Eğitim

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