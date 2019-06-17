Kocaman, vatandaşlarla piknik yaptı

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, saha çalışmalarında Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan Kanal Park’ta yapılan çalışmaları inceledi. Kartepelilerin önemli dinlenme merkezlerinden biri haline gelecek olan Kanal Park’ı gezen başkan Kocaman, hemşehrilerinin piknik sofrasına da misafir oldu.

“BEN DE ÇAYA BEKLİYORUM”

İncelemeler sırasında piknik yapan hemşehrilerinin davetini kırmayarak sofralarına oturan Kartepe Belediye Başkan Kocaman “Güzel hava güzel ve sevgi dolu hemşehlerim burada. Ne güzel daha ne olsun. Davetinize teşekkür ederim. Ağzınızın tadı, mutluluğunuz, huzurunuz daim olsun. Ben de sizi çaya bekliyorum” dedi.