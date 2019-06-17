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Turan sevinçlere ortak oldu

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıralı öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldu.
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Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Yıldırım Kocakaymaz Yunus Emre İlkokulu’nda düzenlenen programa katılarak, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Kocakaymaz Yunus Emre İlkokulu Müdürü Suat Özmen’in de hazır bulunduğu törene; öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Karneleri dağıtan Başkan Turan, tüm öğretmenlere ve öğrencilere sağlıklı ve huzurlu tatiller diledi.

“BOL BOL OKUYUN”

Karne dağıtım töreninde konuşan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “Ülkemizin geleceği olan evlatlarımız, hem kendi gelecekleri hem de milletimizin geleceği için iyi eğitim almak zorundalar. Eğitim sonu olmayan bir süreç olduğu gibi bu uzun maratonda öğrencilerin performansını düşürdüğü ya da yükselttiği zamanlar da olacaktır. Önemli olan zamanı doğru değerlendirmeleri, umutlarını hep diri tutmalarıdır. Öğrencilerimizden tatillerini kitap okuyarak ve dinlenerek geçirmelerini istiyoruz”  ifadelerini kullandı.

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