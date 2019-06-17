Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:10 TSİ- Gündem G: Bugün 16:11 TSİ

Yolcuların hayatını kurtaran bekçiye başarı belgesi

Körfez'de halk otobüsü sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi üzerine aracı durdurarak, yolcuların hayatını kurtaran karakol bekçisi İbrahim Ekinci'ye, Kaymakam Hasan Hüseyin Can tarafından başarı belgesi verildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit ve Hereke arasında sefer yapan Şahabettin Eneç, yönetimindeki 41 R 4082 plakalı özel halk otobüsüyle yoldayken, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Bu sırada şoförün yanındaki koltukta oturan ve işe giden emniyette görevli bekçi İbrahim Ekinci, hemen direksiyonu tutup, aracı durdurdu. Ekinci, olası faciayı önlerken, yolculardan 112 Acil Servis'i aramalarını istedi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Şehabettin Eneç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, şoförün kalp krizi geçirdiği sırada aracı durdurarak, olası kazayı önleyen Hereke Polis Merkezi'nde görevli bekçi İbrahim Ekinci'ye başarı belgesi verdi.

Bugün 16:10 TSİ DHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Çiğit'in yerine Turgut geliyor mask
Çiğit'in yerine Turgut geliyor
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu mask
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu
6 aylık anne son yolculuğuna uğurlandı mask
6 aylık anne son yolculuğuna uğurlandı
Sosyal medya İmamoğlu-Yıldırım ortak canlı yayınıyla çalkalanıyor! mask
Sosyal medya İmamoğlu-Yıldırım ortak canlı yayınıyla çalkalanıyor!
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı mask
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
"Ballıkayalar 30 dakikadan daha değerli" mask
"Ballıkayalar 30 dakikadan daha değerli"
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Başkan Büyükakın, Yürüyüş Yolu’nun kuzeyini trafiğe kapatmayı planlıyor mask
Başkan Büyükakın, Yürüyüş Yolu’nun kuzeyini trafiğe kapatmayı planlıyor
Meteoroloji saat verip uyardı! mask
Meteoroloji saat verip uyardı!
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu mask
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu
Belediyenin bakıma aldığı şelale için Hüseyin Erol, "Gereksiz masraf" dedi mask
Belediyenin bakıma aldığı şelale için Hüseyin Erol, "Gereksiz masraf" dedi
Hürriyet: Konunun takipçisi olacağız mask
Hürriyet: Konunun takipçisi olacağız
Kandıra GİOSB’da 9 bin kişi istihdam edilecek mask
Kandıra GİOSB’da 9 bin kişi istihdam edilecek

GALERİ

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 14 bin TL araçtan fırladı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 14 bin TL araçtan fırladı
İzmit Belediyesi'nden toprak kayması açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nden toprak kayması açıklaması
Toprak kaydı, mahalleli isyan etti mask
Toprak kaydı, mahalleli isyan etti
İzmit'in kızları herkese yetti! mask
İzmit'in kızları herkese yetti!
Arkadaşı uykuda sırtından vurdu mask
Arkadaşı uykuda sırtından vurdu
TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına lojistik destek mask
TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına lojistik destek
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL