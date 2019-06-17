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Kadınlar korosu büyüledi

Büyükşehir Kadınlar Korosu tarafından SDKM’de düzenlenen konserde, Türk müziğine eşsiz eserler kazandırmış kadın bestekârların eserleri seslendirildi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Korosu tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM)’nde konser düzenlendi. Ayşen Cengiz şefliğinde gerçekleştirilen konserde, kadın bestekârların eserleri seslendirildi. Türk müziğine eşsiz eserler kazandırmış kadın bestekârların en seçkin eserleri müzikseverlerle buluştu. SDKM’yi dolduran sanatseverler konser boyunca eserlere eşlik etti.

SEÇKİN REPERTUAR

Ayşen Cengiz’in şefliğini yaptığı Büyükşehir Kadınlar Korosu, seçkin bir repertuvarla kadın bestekârlar tarafından bestelenmiş en özel eserleri seslendirdi. Sanatseverlerle buluşan kadınlar korosu, bu özel konserde sevilen şarkıları söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserle, müzikseverlerle bir araya gelen koro, katılımcılara müzik keyfi yaşattı. Unutulmaz bir akşam yaşayan katılımcılar da Türk Müziği’nin eşsiz eserlerini dinleme keyfi yaşadı.

Bugün 16:12 TSİ - Kültür-Sanat

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