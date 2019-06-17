Yamen’e kolonya seti hediye edildi

İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özkan ve Hikmet Kolonyaları sahibi Emine Olguntürk, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen'e iadeyi ziyarette bulundu. Samimi buluşmada Emine Olguntürk Hikmet Kolonyaları tarafından "Pişmaniye", "Kapanca Esintisi" ve "İzmit- Körfez" adıyla kentimize özel üretilen muhteşem kolonya setini İl Müdür Vekili Ercan Yamen'e hediye etti.
KOLONYA TANITIMI
Yamen, bu kolonyaların mutlaka tanıtımlarda da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra gerçekleşen sohbette birlikte yapabilecekleri çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ercan Yamen de ziyaret sonrası konuklarını kapıda uğurlayarak, müdürlüğe ait birer çanta hediye etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz