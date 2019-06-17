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Necip Fazıl Anadolu Lisesi, 119 mezun  verdi

Derince’de eğitim- öğretim hayatına devam eden Necip Fazıl Anadolu Lisesi idarecileri ve öğretmenleri, 119 öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşadı.
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Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi’nde de mezuniyet heyecanı vardı. Okul, 4 yıl boyunca eğitim gören 119 öğrenciyi, bahçede düzenlenen törenle yeni hayatlarına uğurladı. İdarecilerin, öğretmenlerin ve velilerin katıldığı törende hem mutlu hem de duygulu anlar yaşandı. Tek tek sahneye çağrılan öğrenciler, diplomalarını alırken, öğretmenlerine de verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti. Daha sonra geçilen kep töreni, renkli anlara sahne oldu.

“GELECEK İÇİN, GEÇMİŞE BAKIN”

Mezuniyet töreni nedeniyle duygularını dile getiren Necip Fazıl Anadolu Lisesi Müdürü Pirali Demir, “Öncelikler, 4 yıl boyunca verdiğiniz emeklerden ve çalışmalardan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Umarım iyi yerlere gelir, göğsümüzü kabartırsınız. Lakin şunu unutmayın ki, geleceği görmek için, geçmişe bakmak gerekir. Toplumların geçmişten yaptıkları, gelecek nesilleri etkiler. Sizlerin de bu bilinçle hareket etmenizi diliyorum” dedi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

Öte yandan, törende dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi. Okul üçüncüsü 12/C sınıfından Beyzanur Candan, Okul ikincisi 12/B sınıfından Kübra Yoldaş ve Okul birincisi 12/C sınıfından Zeynep Cebeci öğretmen ve ailelerinin göğsünü kabartarak, yeni hayatlarına başarı içinde adım atmanın mutluluğunu yaşadı.

Bugün 16:15 TSİ - Eğitim

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