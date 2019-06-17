Körfez Artvinliler’de yeni yönetim belirlendi

Körfez’de faaliyetlerine devam eden Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı, dernek binasının da bulunduğu Petrolcüler İşhanı'nın 3. katında gerçekleştirdi. Olağanüstü genel kurulda Divan Başkanlığı’nı Erhan Bilgiç yaparken; katip üyeliklerini Nurettin Kılıç ve Dursun Ali Ermiş yaptı. Belirlenen yeni yönetimle birlikte çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirten Körfez Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri, yeni yönetimin ciddi projeleri olduğunu vurguladı.
“ÖNEMLİ ETKİNLİKLER GELECEK”
Olağanüstü kongre nedeniyle açıklamalarda bulunan Körfez Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Tekgümüş, “Bugüne kadar devam ettirdiğimiz birlik ve beraberliği bundan sonra da sürdüreceğiz. Yeni yönetime giren arkadaşlarla birlikte önemli sosyal ve kültürel etkinliklere imza atacağız. Hemşerilerimiz arası birlik ve beraberliği sağlamak adına, bugün olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
YENİ YÖNETİM KURULU:
BAŞKAN
Nihat Tekgümüş
YÖNETİM
Musa Yılmaz
Ertam Peker
Remzi Demir
Abdullah Yıldıran
Muhammet Özer
Kadriye Bayraktar
Mustafa Gülçiçek
Güven Dursun
Zeynep Sultan Şimşek
Mehmet Timur
Bahadır Yamak
Muhammet Recep Demir
Bahriye Çakır
DENETLEME KURULU:
Selim Uysal
Mehmet Aral
Haydar Demir
Elfaz Ocak
Zekeriya Kılıç
Orhan Aydın
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz