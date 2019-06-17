Körfez Artvinliler’de yeni yönetim belirlendi

Körfez’de faaliyetlerine devam eden Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı, dernek binasının da bulunduğu Petrolcüler İşhanı'nın 3. katında gerçekleştirdi. Olağanüstü genel kurulda Divan Başkanlığı’nı Erhan Bilgiç yaparken; katip üyeliklerini Nurettin Kılıç ve Dursun Ali Ermiş yaptı. Belirlenen yeni yönetimle birlikte çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirten Körfez Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri, yeni yönetimin ciddi projeleri olduğunu vurguladı.



“ÖNEMLİ ETKİNLİKLER GELECEK”

Olağanüstü kongre nedeniyle açıklamalarda bulunan Körfez Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Tekgümüş, “Bugüne kadar devam ettirdiğimiz birlik ve beraberliği bundan sonra da sürdüreceğiz. Yeni yönetime giren arkadaşlarla birlikte önemli sosyal ve kültürel etkinliklere imza atacağız. Hemşerilerimiz arası birlik ve beraberliği sağlamak adına, bugün olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

YENİ YÖNETİM KURULU:

BAŞKAN

Nihat Tekgümüş

YÖNETİM

Musa Yılmaz

Ertam Peker

Remzi Demir

Abdullah Yıldıran

Muhammet Özer

Kadriye Bayraktar

Mustafa Gülçiçek

Güven Dursun

Zeynep Sultan Şimşek

Mehmet Timur

Bahadır Yamak

Muhammet Recep Demir

Bahriye Çakır

DENETLEME KURULU:

Selim Uysal

Mehmet Aral

Haydar Demir

Elfaz Ocak

Zekeriya Kılıç

Orhan Aydın