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Genç şairler, kitaplarını tanıttı

Kandıra’da 18 ortaokulda eğitim gören 49 öğrencinin katkıları ile derlenen şiirlerden oluşan, “Şairi Benim” adlı şiir kitabı, programla tanıtıldı.
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Kandıra’da eğitim gören 49 ortaokul öğrencisinin yazdığı 59 şiirden oluşan ve içerisinde, Atatürk, Cumhuriyet, Peygamber Sevgisi, Doğa Sevgisi, Kandıra gibi konuları barındıran, ‘Şair Benim’ adlı şiir kitabının tanıtımı Namazgah Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programla yapıldı. Tanıtım törenine, öğrencilerin yanı sıra kurum idarecileri, öğretmenler ve veliler katıldı. Heyecanları gözlerinden okunan öğrenciler, yeni kitaplarını okuyucu ile buluşturmanın heyecanını yaşadı.

ÖZKAN’DAN TEŞEKKÜR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, “Öğretmenlerimizin teşviki ile öğrencilerimizin duygularının şiire dökülmesini sağladık. Bir hece, bir kelime, bir cümle derken kocaman yürekli bir şiir kitabımız oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.  

KENDİ ŞİİRLERİNİ OKUDULAR

Konuşmaların ardından geçilen etkinlikte Tasvire Hurşit Güneş Ortaokulu’ndan Tuanna Gündoğdu ve Aytunç Efe Daşdemir, Kefken İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ela Nur Patan, Kefken Şehit Oğuz Kır Ortaokulu’ndan Buse Naz Çiftçioğlu, Özbey Ortaokulu’ndan Sude Çakar, Karaağaç Ortaokulu’ndan Enis Batur Başol:; müzik öğretmenleri Caner Şahin, Hakan Asamaka ve Caner Akyürek eşliğinde şiirlerini okudu. Ardından öğrencilere katılım belgeleri ve şiir kitapları dağıtıldı. Program bütün öğrencilerin kitaptaki şiirlerini imzalaması ile son buldu.

Bugün 16:19 TSİ - Kültür-Sanat

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