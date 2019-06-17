Kızılay’ın standına yoğun ilgi

Başkanlığını Orhan Barış’ın yaptığı Kızılay Gölcük Şubesi, Kavaklı Sahili’nde 11.’si düzenlenen Geleneksel Bahar Şenliği’nde stant açtı. Kızılay Gölcük Şubesi yetkilileri gönüllü vatandaşlara kan bağışı ve organ bağışı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Üç gün boyunca açılan stantlarda Başkan Orhan Barış ve Başkan Yardımcısı Hikmet Özduman da hazır bulundu. Ayrıca kan bağışı veya organ bağışı yapmak isteyenlerin bağışları kabul edildi. Stantda, çocuklara balon dağıtımı ve lokma dağıtımı da gerçekleştirildi.