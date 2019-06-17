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Bıyık, tedavi gören vatandaşları ziyaret etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Hospital Park Hastanesi’ni ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun temennisinde bulundu.
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hasta ziyaretlerinde bulunarak geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor. Bir yandan çalışmalarını sürdüren Başkan Bıyık, diğer yandan da buluşuyor. Hospital Park Hastanesi’ne çat kapı giderek hasta ve hasta yakınlarını ziyaret eden Başkan Bıyık, geçmiş olsun temennisinde bulunarak hayır duası aldı. Hasta ve yakınlarıyla sohbet eden ve sıkıntılarını dinleyen Bıyık, ihtiyaçlarını sorarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Hospital Park Hastanesi Başhekimi Nilgün Yöntem’i de ziyaret ederek hastalar hakkında bilgi alan Başkan Bıyık, kurumlar arasında işbirliğine önem vereceklerini söyledi.

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