AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'Milli Eğitim ile ilgili 19 maddelik kanun teklifi veriyoruz. Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor' dedi. Muş, ayrıca 4+2 olan sürecin 3+1 yıl olarak düzenleneceğini söyledi.
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Okula başlama yaşı değişiyor
Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorumlar
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Murat Usta - Çocuk oyuncağına çevirdiniz yahu eğitimi.
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