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Okula başlama yaşı değişiyor

Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor.
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AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'Milli Eğitim ile ilgili 19 maddelik kanun teklifi veriyoruz. Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor' dedi. Muş, ayrıca 4+2 olan sürecin 3+1 yıl olarak düzenleneceğini söyledi.

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Yorumlar

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Murat Usta - Çocuk oyuncağına çevirdiniz yahu eğitimi.

Yanıtla . 0Beğen 17 Haziran 17:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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