Okula başlama yaşı değişiyor

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'Milli Eğitim ile ilgili 19 maddelik kanun teklifi veriyoruz. Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor' dedi. Muş, ayrıca 4+2 olan sürecin 3+1 yıl olarak düzenleneceğini söyledi.