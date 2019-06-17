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Purçu: İmamoğlu, en az 4 puan fark atacak

İzmit’te bir dizi ziyarette bulunan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İstanbul seçimini değerlendirdi. Purçu, Ben en kötü ihtimalle 4 puan fark atacağımızı düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu, yeniden kazanacak” dedi.
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CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İzmit’e gelerek bir dizi ziyarette bulundu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret edip hayırlı olsun dileklerinde bulunan Purçu, daha sonra CHP İzmit İlçe eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın iş yerine geçerek kendisini ziyaret etti. Burada kısa bir açıklama da yapan Purçu, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi için bazı değerlendirmelerde bulundu. Purçu, “Son süreçte İzmir’den daha fazla İstanbul’da kaldım. İstanbul seçimleri için çalışıyoruz. Kartal’da bir çalışmam vardı, bir boşluk buldum, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e hayırlı olsun demek için İzmit’e geldim. Biraz sonra yine İstanbul’a döneceğim” dedi.

EN AZ 4 PUAN FARK ATACAĞIZ

İstanbul seçimini Ekrem İmamoğlu’nun yine kazanacağını iddia eden Purçu, “Ben en kötü ihtimalle 4 puan fark atacağımızı düşünüyorum. Makas açılıyor. Bu makasın açılmasının asıl nedeni ise tüm siyasi partilerden vatandaşlarımız seçimin iptaliyle ilgili çok rahatsız. Ciddi bir tepki var. Hırsızlık yok, eksiklik yok, aksaklık yok. Ama seçim iptal edildi. Bu vicdanları yaraladı. Dün Gümüşhaneliler Derneğini ziyaret ettim. Gümüşhaneliler, ‘Biz daha önce Binali Yıldırım’a oy verdik, şimdi ise Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğiz’ diyorlar. Sahada gece gündüz çalışan birisi olarak görüyorum, Ekrem İmamoğlu bu seçimi yine kazanacak” diye konuştu.

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Yorumlar

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Cenk - Ekrem Bey, 31 Marttaki seçimi de gerçekten kazanmış biri değildi ki, seçimi yine kazansın ! Seçimi herkes musterih olsun 31 Mart'ta gerçekten kim kazanamşsa yine o kazanacak !

Yanıtla . 0Beğen 17 Haziran 17:04

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