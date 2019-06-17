Akşener: Eşim İstanbul'da akbille gezer

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuk oldu. Türkiye'de fiyatların yüksekliğine değinen Akşener, eşinin akbille gezdiğini işine de trenle gittiğini söyledi. Meral Akşener, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevapladı.

"AÇ KALIRSINIZ AÇ"

Çiftçilerin sorununa değinen Akşener şunları söyledi:

"Ekilmeyen biçilmeyen toplanmayan ürünün yer aldığı tarlaya teşvik vermek yerine, mazota, mazota bağlı elektriğe, gübreye ve ilaca destek vermek gerekir. Tarım çok stratejik bir alandır. Aç kalırsınız aç. 24 Haziran seçimlerine Iğdır'a gitmişti. İki büyükbaş sürü gördüm. Hiç küçükbaş sürü görmedim. Bomboş araziler, yonca bile yoktu. Iğdır'ın içinde çok güzel kayısı bahçeleri var ama toplanmamış. Kayısı bahçeleri bakılmamış. Orada bir meyvesuyu tesisi kurulsa o kayısı toplanır. Hem içe hem dışa satma imkanı olur. Böylelikle oradakilere de iş sağlarsınız. Ağrı'da ne hayvan ne de ekilmiş arazi gördüm. Türkiye'nin parası var satın alıyor. Dış politika farklı bir şey. Aç kalacağız. Bekayla ilgilidir tarım."

"EŞİM İSTANBUL'DA AKBİLLE GEZER"

Pazardaki fiyat yüksekliğinden konuşan Akşener, şöyle devam etti:

"Ben Üsküdar'da ikamet ediyorum. Eskiden kendim giderdim markete, şimdi eşim gidiyor. Çok yoğun olduğum için. Benim eşim İstanbul'da akbille gezer. İşi Kocaeli'de. Oraya da otobüs ya da trenle gider. Biz ona göre yaşayan bir aileyiz. O marketlerde 140 liraya alınan şeyler, şimdi 200 liranın üstünde. Biz evde 2 kişiyiz. Müthiş bir pahalılık var. Evimizin orada kurulan pazardan sebze-meyve alırız. Enginar pahalı olduğu için vatandaş almıyor. Vatandaş ne yiyecek ne içecek." Kaynak: Haberler.com