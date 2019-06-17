Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:48 TSİ- Siyaset G: Bugün 18:18 TSİ

Akşener: Eşim İstanbul'da akbille gezer

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Türkiye'deki ekonomik duruma değinerek "Eşim İstanbul'da akbille gezer, İşi İzmit'tedir, oraya da trenle gider" dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuk oldu. Türkiye'de fiyatların yüksekliğine değinen Akşener, eşinin akbille gezdiğini işine de trenle gittiğini söyledi. Meral Akşener, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevapladı.

"AÇ KALIRSINIZ AÇ"

Çiftçilerin sorununa değinen Akşener şunları söyledi:

"Ekilmeyen biçilmeyen toplanmayan ürünün yer aldığı tarlaya teşvik vermek yerine, mazota, mazota bağlı elektriğe, gübreye ve ilaca destek vermek gerekir. Tarım çok stratejik bir alandır. Aç kalırsınız aç. 24 Haziran seçimlerine Iğdır'a gitmişti. İki büyükbaş sürü gördüm. Hiç küçükbaş sürü görmedim. Bomboş araziler, yonca bile yoktu. Iğdır'ın içinde çok güzel kayısı bahçeleri var ama toplanmamış. Kayısı bahçeleri bakılmamış. Orada bir meyvesuyu tesisi kurulsa o kayısı toplanır. Hem içe hem dışa satma imkanı olur. Böylelikle oradakilere de iş sağlarsınız. Ağrı'da ne hayvan ne de ekilmiş arazi gördüm. Türkiye'nin parası var satın alıyor. Dış politika farklı bir şey. Aç kalacağız. Bekayla ilgilidir tarım."

"EŞİM İSTANBUL'DA AKBİLLE GEZER"

Pazardaki fiyat yüksekliğinden konuşan Akşener, şöyle devam etti:

"Ben Üsküdar'da ikamet ediyorum. Eskiden kendim giderdim markete, şimdi eşim gidiyor. Çok yoğun olduğum için. Benim eşim İstanbul'da akbille gezer. İşi Kocaeli'de. Oraya da otobüs ya da trenle gider. Biz ona göre yaşayan bir aileyiz. O marketlerde 140 liraya alınan şeyler, şimdi 200 liranın üstünde. Biz evde 2 kişiyiz. Müthiş bir pahalılık var. Evimizin orada kurulan pazardan sebze-meyve alırız. Enginar pahalı olduğu için vatandaş almıyor. Vatandaş ne yiyecek ne içecek." Kaynak: Haberler.com

Bugün 16:48 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
İşte il yönetimindeki 37 isim mask
İşte il yönetimindeki 37 isim
Purçu: İmamoğlu, en az 4 puan fark atacak mask
Purçu: İmamoğlu, en az 4 puan fark atacak
AKP İzmit’ten İstanbul'a ücretsiz ulaşım mask
AKP İzmit’ten İstanbul'a ücretsiz ulaşım
Ünlü’den Hürriyet’e gönderme mask
Ünlü’den Hürriyet’e gönderme
Kılıçdaroğlu'ndan 2 yıl sonra Kocaeli ile ilgili açıklama mask
Kılıçdaroğlu'ndan 2 yıl sonra Kocaeli ile ilgili açıklama
İzmit'te MHP belediye meclis üyesinin aracına saldırı! mask
İzmit'te MHP belediye meclis üyesinin aracına saldırı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Başkan Büyükakın, Yürüyüş Yolu’nun kuzeyini trafiğe kapatmayı planlıyor mask
Başkan Büyükakın, Yürüyüş Yolu’nun kuzeyini trafiğe kapatmayı planlıyor
Meteoroloji saat verip uyardı! mask
Meteoroloji saat verip uyardı!
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu mask
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu
Belediyenin bakıma aldığı şelale için Hüseyin Erol, "Gereksiz masraf" dedi mask
Belediyenin bakıma aldığı şelale için Hüseyin Erol, "Gereksiz masraf" dedi
Hürriyet: Konunun takipçisi olacağız mask
Hürriyet: Konunun takipçisi olacağız
Kandıra GİOSB’da 9 bin kişi istihdam edilecek mask
Kandıra GİOSB’da 9 bin kişi istihdam edilecek

GALERİ

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 14 bin TL araçtan fırladı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 14 bin TL araçtan fırladı
İzmit Belediyesi'nden toprak kayması açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nden toprak kayması açıklaması
Toprak kaydı, mahalleli isyan etti mask
Toprak kaydı, mahalleli isyan etti
İzmit'in kızları herkese yetti! mask
İzmit'in kızları herkese yetti!
Arkadaşı uykuda sırtından vurdu mask
Arkadaşı uykuda sırtından vurdu
TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına lojistik destek mask
TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına lojistik destek
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL