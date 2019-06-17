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Araç kiralayanlara belge uyarısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, yaz döneminde araç kiralamanın arttığını, mağduriyet yaşanmaması için araç kiralama belgesinin saklanması gerektiğini söyledi.
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz döneminde artan araç kiralamada tüketicilerin mağdur olmaması için bazı konulara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Sözleşmedeki detayların büyük önem taşıdığını dile getiren Şahin, aracın kiralandığı ve teslim edildiği gün ve saatin ayrıntılı şekilde sözleşmeye yazılması gerektiğini ifade etti. İmzalanan her belgenin saklanması gerektiğini aktaran Şahin, bu belgedeki bütün verilere ve bilgilere dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

"BELGEYİ MUTLAKA SAKLAMALIYIZ"

"Aracı teslim ederken anahtarı veriyoruz ve gidiyoruz. Bunu yapmamalıyız." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Biz bir belge imzaladık. Teslim ettiğimizde karşı tarafa da bir belge imzalatıp almak zorundayız. Bize bu konuda çok şikayet geliyor. 'Ben aracı kiraladım. Evrak almadığım için bir ay sonra benden tekrar 30 günlük kira daha aldılar.' Neden? Çünkü biz teslim ettiğimize dair bir evrak almadık ya da aldığımız evrakı yırtıp attık. Bu nedenle bu belgeyi mutlaka saklamalıyız."

"BÜTÜN BUNLARA DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR"

Şahin, sözleşmeyle imzalatılan senedin de ödeme yapıldıktan sonra atılmaması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bir senet imzalamışsak bizim elimizde o senedin ne için imzalandığına dair bir sözleşme olacak. Biz aracı teslim ettikten sonra, kötü niyetliler o senedi işleme koysalar dahi elimizdeki belgeyle aracı teslim ettiğimizi belirtebiliriz. Aksi halde şu tuzağı çok fazla yapıyorlar, senedi imzaladık aldık. O senedi yırtıp atarsak senedin fotokopisini saklamışlarsa o senedin fotokopisiyle dahi işlem yapabilirler. Dava eder, 'aslını kaybettim ödediğini ispat etsin' der. Nasıl ispat edeceğiz elimizdeki belgeyi yırtıp attık. Ödemeyi de nakit yapmışsak. Bu konularda kredi kartı çok sağlamdır. Bankadan isteyebileceğimiz bir belgedir. Bütün bunlara dikkat etmemiz gerekiyor, yoksa tatilimiz zehir oluyor." Bu tür sıkıntıların yaşanmaması için tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Şahin, kiralanan aracın kaskosunun ve sigortasının olduğuna da bakılması gerektiğini sözlerine ekledi. Kaynak: AA

Bugün 16:56 TSİ - Ekonomi

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