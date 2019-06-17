Ardahan'da yaşayan N.Ç., iddiaya göre eşi G.Ç.'ye şiddet uyguladı. Bunun üzerine G.Ç. polise giderek eşinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan N.Ç., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren N.Ç., Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. İfadesi alınan N.Ç.'yi hakim, haftanın belirli bir günü en yakın kolluk birimine giderek imza atmak koşuluyla adli kontrol kararıyla serbest bıraktı. Sulh Ceza Hakimi ayrıca, N.Ç.'ye 'eşe karşı basit kasten yaralama' suçundan kitap okuma tedbiri de getirdi. 'Evlilik Okulu/ Evlilikte Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Becerileri' ile 'Kuran'da Evlilik Psikolojisi' kitaplarını okuyacak olan N.Ç., birer hafta arayla özetlerini Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlilerine anlatacak.
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Dayakçı kocaya ders gibi ceza
Ardahan'da eşi G.Ç.'yi (56) darbeden N.Ç.'ye (54), çıkırıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Evlilik Okulu/ Evlilikte Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Becerileri' ile 'Kuran'da Evlilik Psikolojisi' kitaplarını okuma tedbiri getirildi. N.Ç., bu kitapları okuyup, özetlerini Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlilerine anlatacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz