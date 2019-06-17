Bahçede yetiştirip kahvaltıda yediler

Okulun bahçesinde oluşturulan Hobi Bahçesi'nde yetiştirilen doğal mahsuller toplanarak kahvaltı programı düzenlendi. Okul öğrencilerinin yetiştirdiği ürünler ve okul aile birliği üyelerinin getirdiği kahvaltılık malzemelerle yapılan kahvaltı etkinliği, oldukça neşeli bir ortamda gerçekleştirildi.
AMAÇ BİRLİKTELİK
Kahvaltı programında bir araya gelen öğretmenler ve okul aile birliği üyeleri hem eğlendiler, hem de okulun son gününde sohbet ederek, güzel zaman geçirdiler. Birlik ve beraberliği pekiştirmek amacı ile düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz