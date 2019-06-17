İMO’dan üyelere seminer

30 kişinin katıldığı semineri, Prota Yazılım Geliştirme Yöneticisi Burçin Şahinalp ve Volkan Öğüt verdi. Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde yer alan kavramlar, yöntemler ve çözüm yaklaşımları konusunda bilgi paylaşımının yapıldığı seminerde TBDY 2018 ile eski yönetmelikler arasındaki önemli değişiklik ve farklar anlatılarak, mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla TBYD 2018’de yapılan köklü değişiklikler hakkında bilgiler verildi.
ÜYELER MEMNUN
Seminerin verimli geçtiğini dile getiren inşaat mühendisleri, odanın şube başkanı Kahraman Bulut ve Prota Yazılım yetkililerine teşekkür ettiler. Etkinlik sonunda konuşan şube başkanı Bulut, “Şubemizin ev sahipliğinde düzenlenen seminerde bizlerle bir araya gelen mühendislerimize teşekkür ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz