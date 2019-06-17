Karamürsel’de bulunan ve Hakan Ersan’ın işletmeciliğini yaptığı Balıkçı Şeref, yaz sezonu ile birlikte açık havada balık yeme sezonunu açtı. Günlük taze balık çorbasıyla birlikte çeşitli balıkların yanı sıra karides, kalamata ve balık ekmek ve pişirilerek evlere servisiyle haftanın 7 günü hizmet veren mekan, tecrübeli ustaları, güler yüzlü personeli ve kaliteli hizmet anlayışı ile müşterilerini ağırlıyor.
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‘Balıkçı Şeref’te balık yeme zamanı
Karamürsel’de bulunan ve Hakan Ersan’ın işletmeciliğini yaptığı Balıkçı Şeref, yaz sezonu ile birlikte açık havada balık yeme sezonunu açtı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz