‘Balıkçı Şeref’te balık yeme zamanı

Karamürsel’de bulunan ve Hakan Ersan’ın işletmeciliğini yaptığı Balıkçı Şeref, yaz sezonu ile birlikte açık havada balık yeme sezonunu açtı. Günlük taze balık çorbasıyla birlikte çeşitli balıkların yanı sıra karides, kalamata ve balık ekmek ve pişirilerek evlere servisiyle haftanın 7 günü hizmet veren mekan, tecrübeli ustaları, güler yüzlü personeli ve kaliteli hizmet anlayışı ile müşterilerini ağırlıyor.