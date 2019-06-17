Körfez Belediyesi Meclis Üyesi ve ilçede bulunan Yapı Denetim firması sahibi Ayşe Hacet Aşar'ın önceki gün önemli konukları vardı. Kocaeli Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Mamik, yönetim kurulunda yer alan Köksal Söğüt, Abdullah Üstibi, Ulaş Erankaya, Eren Kazgan ile birlikte Aşar’a konuk oldular. Gündemdeki ekonomik gelişmelerin ele alındığı buluşma nedeniyle Ayşe Hacet Aşar, konuklarına teşekkür etti.
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Ayşe Hacet Aşar'a müteahhitlerden ziyaret
Körfez Belediyesi Meclis Üyesi ve ilçede bulunan Yapı Denetim firması sahibi Ayşe Hacet Aşar'ın önceki gün önemli konukları vardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz