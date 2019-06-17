Gölcük’te parklara kamera talebi!

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, partilerinin çalışmaları ve yerel gündem hakkında açıklamalarda bulundu. Güzel bir Gölcük için çalışacaklarını dile getiren ilçe başkanı Aynacı, eğitim-öğretim döneminin tamamlandığını, öğrencilerin neşeli bir tatil dönemi geçirmesini istediklerini kaydetti.
KAMERA KONUSU
Huzurlu bir kent oluşturulması için çaba isteyen Aynacı, “Geçtiğimiz günlerde bölgemizdeki çocuk parklarına kamera takılması için çalışmamız oldu. Kaymakamımıza da bu konuyu ilettik. Kendisi konu ile ilgileneceğini bildirdi. Aynı konuyu belediye meclisimizde de gündeme getirdik. Belediyemizden beklentimiz bu uygulamaya geçilmesi için çalışma yürütülmesidir” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz