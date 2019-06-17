Derince Belediyesi’nin haziran ayı meclis toplantısında CHP’li meclis üyeleri, “Her şey çok güzel olacak” yazılı yaka kartları ile toplantıya katıldı. CHP’liler böylece 23 Haziran’da tekrar edilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde Ekrem İmamoğlu’na desteklerini sürdürdü. Öte yandan CHP’nin Millet İttifakı’ndaki ortağı İYİ Parti’li meclis üyeleri de yaka kartlarını takarak İmamoğlu’na destek verdi.
Bugün 17:20 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 17:22 TSİ
İmamoğlu’na meclis desteği
Derince Belediyesi’nin haziran ayı meclis toplantısında CHP’li meclis üyeleri, “Her şey çok güzel olacak” yazılı yaka kartları ile toplantıya katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz