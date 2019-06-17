İmamoğlu’na meclis desteği

Derince Belediyesi’nin haziran ayı meclis toplantısında CHP’li meclis üyeleri, “Her şey çok güzel olacak” yazılı yaka kartları ile toplantıya katıldı. CHP’liler böylece 23 Haziran’da tekrar edilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde Ekrem İmamoğlu’na desteklerini sürdürdü. Öte yandan CHP’nin Millet İttifakı’ndaki ortağı İYİ Parti’li meclis üyeleri de yaka kartlarını takarak İmamoğlu’na destek verdi.