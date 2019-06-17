Körfez’in tanınmış iş adamlarından Şantat Gıda firmasının sahibi Ömer Şan, önceki gün Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu’yu ziyaret etti. Buluşma sırasında ilçe başkanı Gürsu, iş adamı Şan’a partilerine olan maddi ve manevi destekleri dolayısıyla plaket takdim etti. Ziyaret nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getiren Ömer Şan, MHP’li Gürsu ve yönetimine teşekkür etti.
Bugün 17:21 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 17:22 TSİ
İş adamı Şan’a MHP’den plaket
Körfez’in tanınmış iş adamlarından Şantat Gıda firmasının sahibi Ömer Şan, önceki gün Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu’yu ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz