İş adamı Şan’a MHP’den plaket

Körfez’in tanınmış iş adamlarından Şantat Gıda firmasının sahibi Ömer Şan, önceki gün Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu’yu ziyaret etti. Buluşma sırasında ilçe başkanı Gürsu, iş adamı Şan’a partilerine olan maddi ve manevi destekleri dolayısıyla plaket takdim etti. Ziyaret nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getiren Ömer Şan, MHP’li Gürsu ve yönetimine teşekkür etti.

