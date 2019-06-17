Kaza öğle saatlerinde, Gölcük Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sadettin Ç.’nin kullandığı bisiklet ile Murat Ü. idaresindeki 41 YM 001 motosiklet çarpıştı. Kazada her iki kişi de yere savruldu. Kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan Sadettin Ç.’ye ilk müdahalede bulundu. Sadettin Ç. kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Motosikletle bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Gölcük'te motosiklet ile bisiklet çarpıştı. Bisikletinden yola savrulan Sadettin Ç. yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz