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Motosikletle bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Gölcük'te motosiklet ile bisiklet çarpıştı. Bisikletinden yola savrulan Sadettin Ç. yaralandı.
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Kaza öğle saatlerinde, Gölcük Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sadettin Ç.’nin kullandığı bisiklet ile Murat Ü. idaresindeki 41 YM 001 motosiklet çarpıştı. Kazada her iki kişi de yere savruldu. Kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan Sadettin Ç.’ye ilk müdahalede bulundu. Sadettin Ç. kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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