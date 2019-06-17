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AKP Kocaeli'de 29 isim değişti

AKP’de il yönetiminde büyük bir değişime gidildi.
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Eski başkan Av. Abdullah Eryarsoy ile birlikte istifa eden il yöneticilerinden 29 tanesi yeni listede kendilerine yer bulamadı. Geçmiş dönemlerde yönetim listeleri hazırlanırken bir önceki listeye göre neredeyse yarı yarıya değişim yaşanıyordu.

21 KİŞİ İLE DEVAM

Bu kez ise daha önceki atamaların aksine il yönetimine tekrar alınmayan yöneticisi sayısının fazlalığı dikkat çekti. İl başkanı Mehmet Ellibeş ile birlikte 29 yeni isim partide görev aldı. 21 kişi ise bir kez daha AKP İl yönetimine girme hakkı elde etti.

LİSTEYE GİRENLER

  1. Mehmet Ellibeş
  2. Abdulkadir Yılmaz
  3. Ahmet Sönmez
  4. Ali Haydar Muradoğlu
  5. Alper Doğan
  6. Ayşen Yılmaz
  7. Berna Yenice Esen
  8. Büşra Özbay
  9. Emine Kurt
  10. Ersin Küçükateş
  11. Ertekin Akbudak
  12. Fatma Nilgün Erciyes
  13. Fazıl Korkmaz
  14. Ferit Yağız
  15. Fevzi Mahmut Çelik
  16. Halil Güngör Dokuzlar
  17. Halit Çokan
  18. Haluk Ercan
  19. Hicran Bozkurt
  20. İbrahim Gürsel
  21. İbrahim Elgin
  22. İlhan Yıldırım
  23. İshak Yıldırım
  24. Mehmet Fatih İşlek
  25. Memet Zeki Canşi
  26. Muharrem Top
  27. Muharrem Küçük
  28. Murat Arslan
  29. Mustafa Usta
  30. Mustafa Tırpan
  31. Mustafa Yıldıztekin
  32. Mustafa Çimen
  33. Mustafa Karakoç
  34. Neslihan Erattır
  35. Nuray Erdem
  36. Ömer Efe
  37. Recep Çalık
  38. Recep Demir
  39. Recep Kaya
  40. Seda Kardaşlar Çelik
  41. Selim Çoban
  42. Semet Taşdelen
  43. Serdar Bayram
  44. Serkan Ateş
  45. Şahin Talus
  46. Şengül Karagöz
  47. Şükran Özdemir
  48. Tuba Erdemir
  49. Veli Haldız
  50. Yusuf Sami Çınar

YENİDEN LİSTEYE GİRENLER

  1. Fazıl KORKMAZ
  2. İlhan YILDIRIM
  3. Ayşen YILMAZ
  4. Nuray ERDEM
  5. Ahmet SÖNMEZ
  6. Büşra ÖZBAY
  7. Ersin KÜÇÜKATEŞ
  8. Halil Güngör DOKUZLAR
  9. İshak YILDIRIM
  10. Mehmet Fatih İŞLEK
  11. Muharrem TOP
  12. Ömer EFE
  13. Recep ÇALIK
  14. Recep DEMİR
  15. Selim ÇOBAN
  16. Samet TAŞDELEN
  17. Serdar BAYRAM
  18. Serkan ATEŞ
  19. Şengül KARAGÖZ
  20. Şükran ÖZDEMİR
  21. Veli HALDIZ

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Yorumlar

(1)
01

Memoli41 - bu listede halk yok bu tabakanın elitleri var başarı ısimlerle saglanmaz davasını seven fedakar kişilerle olur .bu gidiş iyiye gitmez fiyasko

Yanıtla . 0Beğen 17 Haziran 20:07

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