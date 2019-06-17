AKP Kocaeli'de 29 isim değişti

Eski başkan Av. Abdullah Eryarsoy ile birlikte istifa eden il yöneticilerinden 29 tanesi yeni listede kendilerine yer bulamadı. Geçmiş dönemlerde yönetim listeleri hazırlanırken bir önceki listeye göre neredeyse yarı yarıya değişim yaşanıyordu.

21 KİŞİ İLE DEVAM

Bu kez ise daha önceki atamaların aksine il yönetimine tekrar alınmayan yöneticisi sayısının fazlalığı dikkat çekti. İl başkanı Mehmet Ellibeş ile birlikte 29 yeni isim partide görev aldı. 21 kişi ise bir kez daha AKP İl yönetimine girme hakkı elde etti.

LİSTEYE GİRENLER

Mehmet Ellibeş Abdulkadir Yılmaz Ahmet Sönmez Ali Haydar Muradoğlu Alper Doğan Ayşen Yılmaz Berna Yenice Esen Büşra Özbay Emine Kurt Ersin Küçükateş Ertekin Akbudak Fatma Nilgün Erciyes Fazıl Korkmaz Ferit Yağız Fevzi Mahmut Çelik Halil Güngör Dokuzlar Halit Çokan Haluk Ercan Hicran Bozkurt İbrahim Gürsel İbrahim Elgin İlhan Yıldırım İshak Yıldırım Mehmet Fatih İşlek Memet Zeki Canşi Muharrem Top Muharrem Küçük Murat Arslan Mustafa Usta Mustafa Tırpan Mustafa Yıldıztekin Mustafa Çimen Mustafa Karakoç Neslihan Erattır Nuray Erdem Ömer Efe Recep Çalık Recep Demir Recep Kaya Seda Kardaşlar Çelik Selim Çoban Semet Taşdelen Serdar Bayram Serkan Ateş Şahin Talus Şengül Karagöz Şükran Özdemir Tuba Erdemir Veli Haldız Yusuf Sami Çınar

YENİDEN LİSTEYE GİRENLER