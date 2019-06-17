Muhammed Mursi, hayatını kaybetti

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

MUHAMMED MURSİ KİMDİR?

1951'de el Şarkıyye vilayetinde doğmuştur. 1972'de Kahire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yine Kahire Üniversitesi'nden yüksek lisansını, South California Üniversitesi'nde ise doktorasını tamamlamıştır.

Akademik kariyerini sürdürerek California Üniversitesi'nde doçent olmuştur. El Zekazik Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi'nde Malzeme Mühendisliği Bölümü Başkanlığı yapmıştır. Devrim sonrası kurulan Özgürlük ve Adalet Partisi Başkanlığını yürüten Muhammed Mürsî, Müslüman Kardeşler Cemaati İrşad Bürosu üyesi ve cemaatin siyasi liderlerinden birisidir.

2000 yılında Müslüman Kardeşlerin desteğiyle parlamento üyesi seçilmiş ve Müslüman Kardeşlerin meclis grubunun sözcülüğünü yapmıştır. Parlamentonun en çalışkan üyelerinden biri olmuş ve 2000-2005 yılları arasında en iyi parlamenter seçilmiştir. 30 Nisan 2011'de Müslüman Kardeşler Şura Meclisi, onu cemaatin kurduğu Hürriyet ve Adalet Partisi Başkanı seçmiştir.

2012 Mısır cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mursi yoğun seçim kampanyası yürüttü. İlk turda %25.5 oy aldı ve ikinci tura girmeye hak kazandı. İkinci turda da %51.73 oy alarak, 5. cumhurbaşkanı oldu.

2012–13 Mısır protestoları adıyla bilinen, 3 Temmuz 2013 tarihinde yapılan büyük gösteriler sonucu Mısır ordusu askeri bir müdahale ile yönetime el koydu. Mursi ise darbeyi kabul etmediğini açıkladı ve yandaşlarına direnmelerini söyledi. Muhammed Mursi'nin gözaltına alındığı, ev hapsinde tutulacağı bildirildi.