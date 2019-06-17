KOTO, SARBAŞ yönetimini kabul etmedi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in onayıyla belediyenin yan şirketlerinden biri olan SARBAŞ’ta yönetim kurulu değişikliğine gidilmişti. 11 Haziran Salı günü belirlenen SARBAŞ’ın yönetim kurulu Kocaeli Ticaret Odasına fakslanmıştı. Ancak Kocaeli Ticaret Odası, SARBAŞ’ın yeni yönetimini reddetti. Gerekçe ise mevzuattaki değişiklik.

MECLİSTE GÖRÜŞÜLECEK

18 Nisan 2019 tarihine kadar belediyenin yan şirketlerinin yönetim kurulları, belediye başkanlarının ‘olur’larıyla belirleniyordu. Ancak yerel seçimlerin hemen ardından bu mevzuatta değişikliğe gidildi. Artık belediye şirketlerinin yeni yönetim kurulları meclis kararıyla belirlenecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclise onaylatmadan SARBAŞ’ın yeni yönetim kuruluna onay vermişti. İşte bu sebeple Kocaeli Ticaret Odası, SARBAŞ’ın yeni yönetim kurulunu kabul etmedi. Şimdi ise gözler ilerleyen zamanlardaki İzmit Belediye Meclisinde olacak. Çünkü meclis çoğunluğu 21’e 17’lik şekilde AKP ve MHP grubunda. Yani görünen o ki bir uzlaşı olmazsa SARBAŞ’ın yeni yönetim kurulu AKP’li meclis üyelerinin tutumuna göre belirlenecek.

KOTO REDDETTİ

SARBAŞ’yın yönetim kurulu başkanlığına Ömer Akın getirilmişti. Başkan vekili ise Mehmet Ali Paşa’nın önemli simalarından Ramazan Yıldız olmuştu. SARBAŞ’ın yönetim kurulu üyeleri ise Saadet Partisi il yöneticisi ve milletvekili aday adayı Paşa Ali Gümüş ile CHP’li isimler İlhan Keleş, Mehmet Kut, Nurullah Özer ve Bülent Afacan’dan oluşmuştu. Ancak bu yönetim KOTO tarafından reddedildi.