Bugün öğle saatlerinde, Gebze Arap Çeşme Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde bulunan Arap Çeşme Camii’nin kubbesinde bulunan ahşap kalıplar bilinmeyen bir nedenle tutuştu. İnşaatı 12 yıldır süren camide çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Caminin kalıpları yandı
Gebze'de inşaat halindeki caminin dış cephesinde bulunan ahşap kalıplar yandı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz