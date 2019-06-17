Caminin kalıpları yandı

Bugün öğle saatlerinde, Gebze Arap Çeşme Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde bulunan Arap Çeşme Camii’nin kubbesinde bulunan ahşap kalıplar bilinmeyen bir nedenle tutuştu. İnşaatı 12 yıldır süren camide çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.