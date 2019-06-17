Olay, akşam saatlerinde Gebze Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Talip Yavuz, Gençlik Caddesi’ndeki bir tamirhane önünde bulunan 34 ST 2539 plakalı aracına bindi. Aracı çalıştırmak için kontak anahtarını çeviren Yavuz, motor kısmından alev çıktığını görünce kendini dışarı attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yakıt kaçağından çıktığı tahmin edilen yangında otomobilin motor kısmı büyük oranda yandı. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında inceleme başlatıldı.
Dün 23:16 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 23:17 TSİ
Kontağı çevirince otomobil alev aldı
Gebze'de çalıştırdığı otomobili aniden alev alan sürücü son anda kendini dışarı attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz