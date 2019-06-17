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e-Devlet uygulamasının adı değişiyor!

e-Devlet uygulamasının adı değişiyor. Vatandaşların devlet kurumlarına ilişkin işlerini hallettiği uygulamanın adının 'Dijital Türkiye' olduğu duyuruldu.
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E-Devlet uygulamasının adı değişiyor. Vatandaşların devlet kurumlarına ilişkin işlerini hallettiği uygulamanın adının 'Dijital Türkiye' olduğu duyuruldu.Sistemin adının değişeceği Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç tarafından açıklandı. T24'ün haberine göre, Taha Koç, "Kullanıcı dostu arayüzler hazırlayarak ‘Dijital Türkiye’yi insanların çok daha rahat kullanmasını sağlayacağız. Çok yakın zamanda Dijital Türkiye olarak isimlendirilecek olan bu servis, yeni adı ile yeni servisleri de kullanıcılar ile buluşturacak" dedi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Türkiye’de bu konudaki uygulamaları kapsadığını anımsatan Koç, şöyle devam etti:

“Özellikle nesnelerin interneti gibi teknolojilerle beraber artık dijital dünyadaki bütün veriler toplanabiliyor. Biz, bu verilerin Türkiye’de kalmasını ve Türkiye’de bir değere dönüşmesini istiyoruz. İnsanların bu verileri paylaşabilmesi için öncelikle güvenmesi lazım. Firmalar kullanıcı rızasını aldığında elde ettikleri bütün verileri amaçları doğrultusunda kullanabiliyorlar. Bu da büyük riskler barındırıyor. Kişisel verilerin kullanımı aslında insanın yaşam hakkıyla aynı değeri taşıyor"

Dün 23:23 TSİ - Gündem

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