"Nasıl hizmet edileceğini Fatma Hanım’dan görecekler"

CHP Milletvekili Özcan Purcu, Başkan Hürriyet’in milletvekilliği sırasında TBMM’de kapı komşusu olduğunu belirterek “ “vatandaşa nasıl hizmet edileceğini herkes Fatma Hanım’dana görecek" dedi. Roman Konfederasyonları Başkanı Sinan Karaca, CHP eski ilçe başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, İzmit Belediyesi meclis üyesi adayı Oktay Güngördü ve CHP ilçe yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette konuşan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu “meclisteki kapı komşum, milletvekili arkadaşım Fatma Kaplan Hürriyet’i belediye başkanlığı seçimlerinde almış olduğu başarıdan dolayı kutlamak istiyorum.

İZMİT’İ TOPARLAYIP BÜYÜKŞEHİRE EL ATMALI

Kendisi çok çalışkan, çok dürüst bir siyasetçi. Bu meziyetleriyle İzmit’e çok değer katacağına, şehrin tüm kesimlerine partizanlık değil de belediyecilik yaparak hizmet edeceğine gönülden inanıyorum Başkanımızdan isteğimiz bir an önce İzmit’i toparlayıp bir sonraki seçimde Büyükşehir’e el atmasıdır. Vatandaşa nasıl hizmet edileceğini herkes Fatma hanımdan görecek “ şeklinde konuştu.

PARTİ ROZETİMİZİ ÇIKARIP BELEDİYE BAŞKANI ROZETİMİZİ TAKTIK

Ziyareti ve kendisine olan inanç ve desteği için CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu’yu teşekkür eden Başkan Hürriyet de “ İzmit Belediye başkanlığına adaylığımız sırasında gerek vatandaşlarımızın, gerekse vekil arkadaşlarımızın inanç ve desteği bize ayrı bir güç ve enerji verdi. Adaylığımızı açıkladığımızda herkesin belediye başkanı olacağımız söylemiştik. Seçimi kazandıktan sonra parti rozetimizi bir kenara bırakıp belediye başkanlığı rozetimizi taktık. Bu hep böyle olacak, biz herkesin belediyesi ve belediye başkanı olarak kalacağız” dedi.