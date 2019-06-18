DSP'li Gülten Erenkaya istifa etti

DSP, Gölcük İlçe Teşkilatı 31 Mart’ta yapılan yerel seçimde Belediye Başkan Adayını Gülten Erenkaya olarak açıklamıştı. Seçimi kazanamayan Erenkaya partisinden istifa ettiğini açıkladı. Partili üyeler Erenkaya'nın istifa duyurusunu paylaşarak kendisine başarılar diledi. Erenkaya istifa sebebini ise açıklamadı.