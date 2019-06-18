DSP, Gölcük İlçe Teşkilatı 31 Mart’ta yapılan yerel seçimde Belediye Başkan Adayını Gülten Erenkaya olarak açıklamıştı. Seçimi kazanamayan Erenkaya partisinden istifa ettiğini açıkladı. Partili üyeler Erenkaya'nın istifa duyurusunu paylaşarak kendisine başarılar diledi. Erenkaya istifa sebebini ise açıklamadı.
Bugün 09:25 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 09:27 TSİ
DSP'li Gülten Erenkaya istifa etti
31 Mart Yerel Seçimlerinde Gölcük Belediye Başkan Adaylığı yapan DSP'li Gülten Erenkaya partisinden istifa etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz