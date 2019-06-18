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Körfez, büyük tehlike atlattı

TÜPRAŞ Yarımca rafineri sahasının altından geçen LPG hatlarında gaz kaçağı meydana geldi. Kaçak nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınarak fabrika girişleri kapatıldı.
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Alınan bilgi ve iddialara göre, TÜPRAŞ Yarımca rafineri sahasının altından geçen LPG boru hattında gaz kaçağı tespit edildi. Yetkililerin durumu emniyet birimi ve itfaiye bildirmesi üzerine polis rafinerinin giriş yollarını araç trafiğe kapatarak önlem aldı. Yaklaşık 45 dakika yol kapatıldıktan sonra önlemlerin alınması ve tehlikenin giderilmesi üzerine trafik normale döndü.

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