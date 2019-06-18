Alınan bilgi ve iddialara göre, TÜPRAŞ Yarımca rafineri sahasının altından geçen LPG boru hattında gaz kaçağı tespit edildi. Yetkililerin durumu emniyet birimi ve itfaiye bildirmesi üzerine polis rafinerinin giriş yollarını araç trafiğe kapatarak önlem aldı. Yaklaşık 45 dakika yol kapatıldıktan sonra önlemlerin alınması ve tehlikenin giderilmesi üzerine trafik normale döndü.
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Körfez, büyük tehlike atlattı
TÜPRAŞ Yarımca rafineri sahasının altından geçen LPG hatlarında gaz kaçağı meydana geldi. Kaçak nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınarak fabrika girişleri kapatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz