Kandıra'da İlçe Başkanı istifa etti!

Demokratik Sol Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı İdris Demir ile 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine katılmış ve yüzde 0,56 oy oranı ile ilçede 180 oy alabilmişti. Seçim sonucundaki başarısızlığı il yönetiminin yetersizliğinden kaynaklandığını ifade eden İlçe Başkanı Ahmet Demir, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

“BİZİ SEÇMENİMİZE KARŞI EKSİYE DÜŞÜRDÜLER”

Demir’in açıklamaları şu şekilde:

"İstifa sebebimiz tamamen il başkanlığının başarısızlığı. Seçim sürecinde göstermiş oldukları eksiklik, seçmenimize karşı bizi eksiye düşürmeleri, bizce il yönetimi olarak yeterli olmamaları ve demokrasiye karşı yapılan yanlışın İstanbul seçiminin iptaline karşı yeterli tepkiyi göstermemelerine istinaden tepkimi göstermek adına ilçe başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna saygıyla duyurur, teşekkür ederim."