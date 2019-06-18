Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:39 TSİ- Siyaset G: Bugün 10:31 TSİ

Kandıra'da İlçe Başkanı istifa etti!

Demokratik Sol Parti Kandıra İlçe Başkanı Ahmet Demir, il yönetimine tepki olarak görevinden istifa ettiğini duyurdu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Demokratik Sol Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı İdris Demir ile 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine katılmış ve yüzde 0,56 oy oranı ile ilçede 180 oy alabilmişti. Seçim sonucundaki başarısızlığı il yönetiminin yetersizliğinden kaynaklandığını ifade eden İlçe Başkanı Ahmet Demir, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

“BİZİ SEÇMENİMİZE KARŞI EKSİYE DÜŞÜRDÜLER”

Demir’in açıklamaları şu şekilde:

"İstifa sebebimiz tamamen il başkanlığının başarısızlığı. Seçim sürecinde göstermiş oldukları eksiklik, seçmenimize karşı bizi eksiye düşürmeleri, bizce il yönetimi olarak yeterli olmamaları ve demokrasiye karşı yapılan yanlışın İstanbul seçiminin iptaline karşı yeterli tepkiyi göstermemelerine istinaden tepkimi göstermek adına ilçe başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna saygıyla duyurur, teşekkür ederim."

Bugün 09:39 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Sertif Gökçe: Bu tartışmanın galibi İmamoğlu mask
Sertif Gökçe: Bu tartışmanın galibi İmamoğlu
Ellibeş, yönetimini bugün açıklayacak mask
Ellibeş, yönetimini bugün açıklayacak
İşte il yönetimindeki 37 isim mask
İşte il yönetimindeki 37 isim
AKP’li Meclis üyesi Tutuş: İzmit’e de aynı el dokundu mask
AKP’li Meclis üyesi Tutuş: İzmit’e de aynı el dokundu
AKP İzmit’ten İstanbul'a ücretsiz ulaşım mask
AKP İzmit’ten İstanbul'a ücretsiz ulaşım
Kılıçdaroğlu'ndan 2 yıl sonra Kocaeli ile ilgili açıklama mask
Kılıçdaroğlu'ndan 2 yıl sonra Kocaeli ile ilgili açıklama
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Büyükakın: Size 6 ay para yok! mask
Büyükakın: Size 6 ay para yok!
Meteoroloji saat verip uyardı! mask
Meteoroloji saat verip uyardı!
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu mask
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu
Kocaeli'de 183 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 183 firma eleman arıyor
6 aylık anne son yolculuğuna uğurlandı mask
6 aylık anne son yolculuğuna uğurlandı
İsmet Çiğit'in Özgür Kocaeli'deki görevine son verildi mask
İsmet Çiğit'in Özgür Kocaeli'deki görevine son verildi

GALERİ

Tabelaya çarpan TIR orta refüje devrildi: 1 yaralı mask
Tabelaya çarpan TIR orta refüje devrildi: 1 yaralı
Ellibeş: Bize inananları mahcup etmeyeceğiz mask
Ellibeş: Bize inananları mahcup etmeyeceğiz
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 14 bin TL araçtan fırladı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 14 bin TL araçtan fırladı
İzmit Belediyesi'nden toprak kayması açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nden toprak kayması açıklaması
Toprak kaydı, mahalleli isyan etti mask
Toprak kaydı, mahalleli isyan etti
İzmit'in kızları herkese yetti! mask
İzmit'in kızları herkese yetti!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL